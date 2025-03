Filme sobre a Batalha da Rua Maria Antônia estreia nesta quinta-feira

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira (27) o longa-metragem A Batalha da Rua Maria Antônia. Dirigido e roteirizado por Vera Egito, com produção de Manoel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dhalia, o filme será exibido em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte e Salvador, entre outras cidades. A pré-estreia no Cine Brasília, um dos mais tradicionais do país, será nesta quarta (26), seguida de debate com equipe da produção.



O longa-metragem retrata um conflito ocorrido nos dias 2 e 3 de outubro de 1968 entre estudantes da Universidade de São Paulo (USP), que lutavam pela democracia, e estudantes do Mackenzie com pessoas ligadas ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC), que eram a favor da ditadura. Durante o confronto, o estudante secundarista José Guimarães morreu.

A diretora Vera Egito, que estudou audiovisual na USP, disse que a ideia de escrever o roteiro veio em 2008, 2009. Segundo Vera, a história é muito lembrada na universidade. Intrigada com a oposição entre duas ideologias e enxergando essa batalha como um retrato perfeito da situação política brasileira e latino-americana, ela começou a ler e a pesquisar sobre o assunto, até partir para a ficção.

A produção já ganhou os prêmios de Melhor Filme na Première Brasil do Festival do Rio (2023), Melhor Longa-Metragem de Ficção (Escolha do Júri) no Festival de Atlanta (2024) e o Prêmio Especial do Júri no Panorama Coisas de Cinema (2024).

“Os personagens são fictícios, com essa personagem principal, a Lilian, uma jovem que ainda não está engajada no movimento de resistência, mas que, a partir daquela noite, entende qual é seu papel político e amoroso, porque ela também tem uma questão pessoal para resolver naquela noite. Então, acho que também é um filme de amadurecimento”, disse Vera Egito.

Falar sobre a ditadura militar não é somente falar sobre o passado, mas também sobre o presente, por haver uma conjuntura política com grupos conservadores que, segundo Vera, insistem em puxar o Brasil para trás. Para ela, o tema ainda deve ser discutido, e a sociedade precisa evoluir e amadurecer. A diretora do longa lembrou que muitas pessoas sequer tomaram ciência do que foi esse período no Brasil e do quanto o país sofre com tal herança.

“Eu acho muito estranho, na verdade terrível, alguém se colocar como conservador dentro de uma sociedade que é tão desigual e violenta quanto a nossa. E esse desenho acontece há décadas. Eu acho que agora que nós sofremos um golpe em 2016, quase sofremos um golpe militar no 8 de janeiro de 2022, e cada vez mais essa conspiração está vindo à tona, está muito claro que este não é um assunto do passado”, enfatizou.

O documentário foi filmado em 2022, depois de dez anos em busca da verba necessária. Nesse intervalo, Vera reescreveu o roteiro várias vezes e, com as mudanças políticas do país, adquiriu amadurecimento e um novo olhar sobre toda a situação, o próprio roteiro e a importância dessa história no ambiente social e político brasileiro.

“Quando o fotógrafo, a equipe criativa e eu entendemos que a ideia era fazer 21 planos-sequência em 16 milímetros (mm), em película, isso criou um desafio enorme de produção e de estética que acabou concentrando todo mundo nessa missão. Mas foi um desafio maravilhoso de cumprir. Foi uma filmagem muito divertida, porque estávamos todos muito concentrados nesse desafio”, acrescentou.

Novas gerações

Para a analista de comunicação do Centro Maria Antônia da USP Sandra Lima, esta é uma história não pode ser esquecida, e o filme é muito importante para que os jovens conheçam a história do Brasil e nunca se esqueçam do horror da ditadura, de suas consequências, dos mortos, desaparecidos e dos torturados e de todo o mal que fez para a sociedade brasileira.

“Depois da batalha, não podemos esquecer do AI-5 (Ato Institucional nº 5), que foi decretado no mesmo ano, no dia 13 de dezembro. E, com isso, as torturas e os assassinatos foram se intensificando, com as pessoas sendo exiladas, perseguidas. Então é necessário lembrar o tempo todo para não esquecer. Filmes, peças de teatro, seminários, congressos são importantes para que isso sempre seja momento de reflexão. Para que as pessoas não se esqueçam o quão ruim é não ter liberdade. A liberdade é ter democracia, poder se expressar e lutar pelos direitos humanos”, disse.

O professor de economia da USP Hélio Nogueira da Cruz, que era estudante na época e estava na batalha, contou que participava do movimento estudantil desde quando morava em Campinas. Os debates o levaram a estudar economia na USP, por acreditar que o curso o ajudaria a entender melhor a realidade. O que viu foi um movimento agudo por conta do confronto que estava se desenhando com a articulação política dos militares e da direita, em 1968.

Para Nogueira, aquele era um momento muito importante e ali estava acontecendo algo muito significativo, o que era bastante óbvio para qualquer um que estivesse por lá. “É bom que as novas gerações saibam disso quando eles falam: ah, a direita, os militares, a tortura. Eu acho que eles não avaliam adequadamente o que significa, apesar das imagens de Gaza [Oriente Médio]. Não é brincadeira o que o país passou naquele momento.”

Trailer oficial