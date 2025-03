Gastronomia social é tema do programa Xodó de Cozinha deste sábado

A gastronomia social é tema do episódio inédito do Xodó de Cozinha que vai ao ar na TV Brasil neste sábado (15), às 13h. Selene Penaforte (à direita na foto), superintendente na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, do Ceará, é a convidada do programa apresentado pela chef Regina Tchelly.

O conceito de gastronomia social surgiu da necessidade de mudanças na forma como o mundo administra os alimentos que são produzidos. O objetivo é melhorar a gestão dos alimentos, combater a fome e a insegurança alimentar, além de promover a inclusão social.

Em um bate-papo descontraído, Regina Tchelly apresenta o conceito de aproveitamento total dos alimentos e como ele pode gerar impactos não apenas dentro de casa, mas também no meio ambiente e na sociedade. Ao lado de Selene Penaforte, a apresentadora ensina diferentes receitas que podem ser servidas – e vendidas – em festas e celebrações usando a beterraba inteira.

Durante a atração da emissora pública, Regina apresenta um brilho labial feito de beterraba, mostrando que os alimentos rendem muito mais do que apenas receitas de comidas. Entre uma conversa e outra, ela também prepara pão de beterraba e sal de casca de beterraba.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no app TV Brasil Play.

Sobre o Xodó de Cozinha

Apresentado pela chef Regina Tchelly na TV Brasil, o programa Xodó de Cozinha busca incentivar a alimentação saudável e de baixo custo. A temporada de estreia tem 26 episódios. Cada edição conta com um convidado especial para preparar receitas com um alimento específico e conversar sobre um tema. A produção recebe personalidades como Bela Gil, André Trigueiro e Sidarta Ribeiro, entre outros.

Com seu afeto e carisma, a chef Regina Tchelly tem uma linguagem bastante característica para cativar o público e os entrevistados da nova atração televisiva. "Os convidados são incríveis e fico feliz de estar reunida com tanta gente que está fazendo acontecer, mostrando que é possível comer bem, de forma saudável e acessível", conta.

Os assuntos discutidos na produção giram em torno de questões como sustentabilidade, combate à fome, sazonalidade dos alimentos, geração de renda, empreendedorismo e educação financeira. Além disso, o programa valoriza a cultura tradicional e afetiva, além de abordar pratos que evocam memórias e heranças culinárias.

A atração é gravada na cozinha do projeto Favela Orgânica, iniciativa idealizada por Regina Tchelly que há 13 anos promove a culinária saudável nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Coprodução realizada pela TV Brasil com a Kromaki, o Xodó de Cozinha tem direção de Pedro Asbeg.

Sobre o Favela Orgânica

O Favela Orgânica já recebeu diversos prêmios, nacionais e internacionais, por suas ações que visam promover a segurança alimentar, capacitação profissional e uma mudança na cultura de consumo e desperdício de alimentos. Chef de cozinha, empreendedora social e fundadora do projeto, Regina é paraibana e mora no Rio de Janeiro há 20 anos.

