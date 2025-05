Fãs de Lady Gaga acampam nas areias de Copacabana para ver show

Fãs de Lady Gaga se preparam para passar o dia nas areias de Copacabana para garantir um lugar próximo ao palco e ver a ídola de perto. O dia mal amanheceu e as filas para passar nos pontos de revista que dão acesso à praia já começavam a se formar e, por volta das 10h deste sábado (3), já se estendiam por mais de dois quarteirões.

A faixa de areia em frente ao palco de 2,2 metros de altura foi tomada por cangas, guarda-sóis, bolsas com água, filtro solar, sanduíches. Os Little Monsters (monstrinhos, em português, apelido carinhoso dado pela cantora aos fãs) estão preparados para enfrentar o sol até o horário do show, marcado para as 21h45.

Para Taise Godinho, 30 anos, cada segundo de espera vale a pena. Ela mora em San José, nos Estados Unidos, e estendeu a viagem ao Brasil para ver o show da cantora.

“Ela marcou muito a minha adolescência, sabe? A gente, como criança esquisita, se vê muito na Mama Monster. Ela era uma em meio a várias divas pops que são muito dentro do padrão. Ela sai fora do padrão e faz coisas que outras artistas não fazem”, diz.

Essa não é a primeira vez que ela e os amigos acampam para ver os ídolos. Isso aconteceu também em 2009, em Florianópolis, na primeira vinda de Beyoncé ao Brasil. O grupo já é experiente. “Tem água, tem bala, tem barra de cereal, tem de tudo aqui. Gatorade para hidratar bastante, protetor solar, um lencinho para as mãos, tem de tudo. E um energético para tomar logo antes do show”, contam.

Denner Santoro, 25 anos, e Kaique Santos, 24 anos, viajaram de Santo André (SP) para assistir ao show.

“Ela fala muito sobre liberdade, sobre expressar a liberdade sem ter medo. Isso é uma das coisas que eu mais gosto dela, porque, como dá para perceber, eu sou uma pessoa bem diferente. E se alguém mostra para mim que ser diferente é legal, é bom, então, para mim ela representa muita coisa”, diz Denner.

Para ele, uma das músicas mais marcantes é Marry the Night, de 2011. Em um trecho, a letra diz “I'm gonna marry the night. I'm not gonna cry anymore” (em português, “Eu vou casar com a noite. Eu não vou chorar mais”).

Para muitas pessoas que não seguem os padrões dominantes na sociedade, é na noite e nas festas que se pode ser quem são. “Isso tem um sentido muito, muito, muito forte para mim. É a música que mais me pega, que eu não consigo escutar sem chorar”, diz.

Independentemente de como será o show desta noite, Amanda Campos, 27 anos, que fez aniversário nessa sexta-feira (2), diz que já ganhou “o melhor presente possível”, que foi assistir ao ensaio da cantora, em pleno aniversário.

Amanda, que mora no Rio, passou a semana indo ao Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada para tentar vê-la. No sábado, ela foi recompensada, assistiu de perto o ensaio.

“Do nada ela apareceu, eu surtei, eu estava tão pertinho, ela ainda chegou a ir na grade, bem onde a gente estava”, conta emocionada.

“A gente estava esperando ela ao longo da semana e ela não apareceu. Ontem ela entregou tudo, calou a boca de qualquer um que poderia estar falando mal dela”.

Acessibilidade

Chegar cedo é uma necessidade para Gabriel Campos, 31 anos. Como pessoa com deficiência visual, ele enfrenta uma fila para ter acesso ao espaço reservado próximo ao palco.

“Eu cheguei aqui às 8 horas da manhã de hoje, mas já estava lotado e a gente não sabe, inclusive por conta da falta de organização, quem é PCD e quem só simplesmente quer uma área mais privilegiada”, diz.

“Por conta de falta de informação e de divulgação, muitas pessoas só souberam a respeito da área PCD essa semana”.

Ele espera conseguir um espaço para acompanhar o show em segurança. “Ela é minha favorita. Eu acompanho a carreira dela a vida inteira. O show do Rock in Rio que foi cancelado. Infelizmente, eu estava com os ingressos comprados e agora eu estou aqui. É muita expectativa para que eu consiga entrar na área PCD”, diz Gabriel.

Esta semana, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) chegou a emitir uma recomendação à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Riotur e à produtora Bonus Track Entretenimento para que adotassem medidas imediatas de acessibilidade no show da cantora Lady Gaga.

Segundo o MPRJ, a recomendação foi motivada por informações que indicam a ausência de condições adequadas para garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência ao evento. Os espaços estavam sem rotas acessíveis, sinalização adequada ou recursos de tecnologia assistiva, como audiodescrição e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com a Riotur, são disponibilizados dois espaços, um para 70 pessoas no setor A e outro para 80 pessoas no setor B. A ocupação é por ordem de chegada.

Expectativa de público

São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, onde foi montado o palco e instaladas 16 torres com telões de 9 metros de altura por 5 metros de largura, permitindo que o público acompanhe a apresentação à distância.

Desde as 7h deste sábado (3), a Avenida Atlântica está totalmente interditada, com bloqueio para veículos em toda a via, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla.

A partir das 18h, começa o bloqueio ao acesso de veículos particulares à Copacabana, sendo permitida apenas a entrada de ônibus e táxis. Após as 19h30, os ônibus e táxis também não poderão entrar no bairro.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur, o evento deve injetar mais de R$ 600 milhões na economia carioca.

O show começa às 17h30, com a apresentação de DJs, e a cantora americana deve entrar no palco às 21h45.