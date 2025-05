Filme brasileiro "O Agente Secreto" disputa Palma de Ouro, em Cannes

O filme brasileiro O Agente Secreto é um dos concorrentes à Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, na França. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o longa-metragem, ambientado no Brasil em 1977, conta a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife numa tentativa de deixar o passado e recomeçar a vida, mas a mudança não sai como o esperado.

O filme vencedor será anunciado no dia 24 de maio.

O Brasil foi escolhido para ser o país homenageado da 78ª edição do festival, título designado a um país nomeado para receber destaque em um evento internacional, como o Festival de Cannes.

A homenagem reconhece os talentos criativos e a contribuição do país à indústria cinematográfica internacional, e tem palestras e eventos que celebram o valor e a diversidade do cinema brasileiro.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do Marché du Film 2025, mercado de cinema, anualmente realizado durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. O evento tem mostra de filmes exclusiva para críticos, atores, cineastas e especialistas da indústria. Margareth Menezes terá ainda um encontro com a ministra da Cultura da França, Rachida Dati.

A delegação brasileira é composta por 65 agentes do setor audiovisual, como cineastas, produtores. A participação brasileira tem apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Instituto Guimarães Rosa (IGR) e da Embaixada do Brasil em Paris, assim como da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Durante a visita, também haverá mostras de trabalhos em andamento de filmes e documentários, eventos de networking e apresentações de iniciativas internacionais de coprodução.

De acordo com o ministério, a escolha do Brasil como país de honra do festival "é uma oportunidade única de expandir nossas conexões, fortalecer diálogos e mostrar ao mundo a diversidade e a criatividade do cinema brasileiro".

>> Confira os filmes selecionados para a mostra competitiva:

Filme de abertura: Partir un Jour, de Amélie Bonnin, que não participa da competição

O Esquema Fenício, de Wes Anderson

Eddington, de Ari Aster

Jeunes Mères, de Jean-Pierre e Luc Dardenne

Alfa, de Julia Ducournau

Renoir, de Chie Hayakawa

A História do Som, de Oliver Hermanus

La Petite Dernière, de Hafsia Herzi

Sirat, de Oliver Laxe

New Vague, de Richard Linklater

Dois Procuradores, de Sergei Loznitsa

Fuori, de Mario Martone

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Dossiê 137, de Dominik Moll

Acidente Simples da ONU, de Jafar Panahi

O Mestre, de Kelly Reichardt

Águias da República, de Tarik Saleh

Som de Queda, de Mascha Schilinski

Roméria, de Carla Simón

Valor Sentimental, de Joachim Trier.

* Estagiária sob supervisão de Marcelo Brandão