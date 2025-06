Mostra Qual o peso (da falta) do amor? começa nesta terça-feira em SP

Com o tema Qual o peso (da falta) do amor? tem início hoje (24) a 12ª edição Todos os Gêneros? Mostra de Artes e Pluralidades. A exposição vai até o dia 29 de junho, no Itaú Cultural, em São Paulo, e visa promover a cultura LGBTQIA+, com eventos de teatro, dança, música e debates.

O tema deste ano objetiva incentivar o público a refletir sobre a potência de afeto, resistência e transformação que o amor promove.

Na abertura da mostra, às 20h, será apresentado o espetáculo Meu Corpo Está Aqui, que fala sobre as vivências afetivas e corporais de atrizes e atores PCDs (pessoa com deficiência).

Na quarta-feira (25), também às 20h, o artista Gêde Lima apresenta o show Samba do Gêde, abordando o samba como território de pertencimento e celebração das diferenças, com releitura de clássicos e cantigas populares.

O sambista usa um repertório com partido alto, pagode e estilos dos sambas cariocas e paulistas.

Nos dias seguintes estão previstas apresentações como o espetáculo Sebastião, em que sete drag queens encenam o mito de São Sebastião, como metáfora de resistência e liberdade, entre várias outras atrações.

O Itaú Cultural está localizado na Avenida Paulista, 149. Aberto de terça-feira a sábado, das 11h às 20h. Domingos e feriados, das 11h às 19h.

Os ingressos do Espaço Multiuso devem ser retirados com 1 hora de antecedência, na bilheteria do Itaú Cultural. Já para os eventos na Sala Itaú Cultural, os ingressos devem ser reservados a partir das 12h, do dia 24, pela plataforma INTI, acessada pelo site do IC.

