Orquestra de Câmara da USP faz 30 anos e homenageia Itamar Assumpção

Com uma homenagem ao cantor e compositor Itamar Assumpção, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP) abre nesta sexta-feira (27) a série Eventos Especiais - OCAM 30 anos. Também participa do concerto, marcado para as 12h, no auditório do Centro de Difusão Internacional da USP, a Orquestra Sinfônica Heliópolis.

O homenageado, Itamar Assumpção, é considerado um dos maiores expoentes da cena musical brasileira independente dos anos 80 e 90, principalmente em São Paulo. Quem dará voz às canções de Itamar será Anelis Assumpção, filha do homenageado. Anelis tem carreira consolidada na música, com quatro discos autorais, sendo o último, Salw, de 2022, escolhido como a melhor produção musical do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

O concerto será regido pelos maestros Ricardo Bologna, diretor da orquestra da USP, e Edilson Venturelli, diretor da de Heliópolis, primeira sinfônica de favela a se apresentar na USP.

“É uma grande honra poder dividir o palco com a Orquestra Sinfônica Heliópolis em um momento de grande celebração. Nesses 30 anos de história, prezamos por oferecer uma programação rica em colaborações e inovação, trazendo convidados que enriquecem a experiência da OCAM, tanto para nossos instrumentistas quanto para o público e, agora, com muita alegria recebemos a OSH e a cantora Anelis Assumpção para a homenagem a Itamar, que foi seu pai", diz Bologna.

A programação será iniciada com Nhanderú, da compositora Clarice Assed, uma abertura orquestral inspirada em rituais indígenas de invocação da chuva na região.

Em seguida, será executada a Suíte Brasileira, de Alexandre Levy, considerado um dos precursores do nacionalismo musical, e depois Encantamento, de Camargo Guarnieri, com um estilo influenciado pela Semana de Arte Moderna. Anelis Assumpção fecha a apresentação.

Com entrada gratuita, o concerto também é uma parceria com a Central Únicas das Favelas (Cufa), que vai arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos e cobertores, e a Feira Divas do Sol Heliópolis, iniciativa de mulheres empreendedoras de regiões periféricas que vendem produtos e fazem exposições.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia