ONG divulga segundo edital do Territórios em Ação

A organização não governamental (ONG) Ação da Cidadania, fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, Betinho, para combater a fome e a desigualdade socioeconômica no Brasil, lançou nesta semana a segunda edição do Edital de Territórios em Ação. A iniciativa destaca a importância dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A ONG apoiará 30 comitês de suas redes local e estadual para promoção das 17 metas, além de projetos para participação em campanhas para captação de recursos. O objetivo é apoiar entidades locais da Ação da Cidadania no desenvolvimento de projetos ligados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, disse à Agência Brasil o diretor executivo da ONG, Kiko Afonso.

Segundo Afonso, serão selecionados projetos de 30 comitês para os quais já existam recursos para financiamento. Os projetos que forem escolhidos e não tiverem recursos programados serão colocados na campanha de crowdfunding (financiamento coletivo). “Queremos aprovar o máximo possível de projetos. Trinta, com certeza, vamos aprovar, e queremos colocar mais uns 20 ou 30 no crowdfunding para tentar viabilizá-los também”, acrescentou.

Critérios

As inscrições serão recebidas até o dia 2 de abril pelo site http://bit.ly/editalformulario21. Cada comitê pode enviar apenas uma candidatura, desde que esteja apto e com o status ativo na rede.

A expectativa é divulgar o resultado do edital até duas semanas após o encerramento das inscrições, pelo site da Ação da Cidadania, no Facebook da entidade e por meio dos grupos de WhatsApp oficiais das Redes de Comitês. Cada projeto receberá em torno de R$ 5 mil, informou Kiko Afonso.

A seleção de cada proposta levará em conta critérios de impacto social (objetividade e dimensão das mudanças pretendidas pelo comitê); inovação (caráter de originalidade); criatividade (foco em medidas de prevenção da covid-19 na implementação das ações); replicabilidade (potencial de estímulo e multiplicação para adesão de outras pessoas e organizações); e articulação (capacidade da rede em se relacionar com outros canais, como a própria comunidade, o poder público e as organizações).

Afonso salientou que o edital pretende trazer aos comitês “esperança e desafio". Para ele, desenvolver projetos com foco nos ODS e também nos impactos que a pandemia vem causando é uma forma de eles se sentirem parte das cobranças de políticas públicas e de criarem algo positivo para o seu povo. “Acima de tudo, queremos que seja levada em consideração a responsabilidade de se fazer algo para um mundo melhor”, acrescentou.

Capacitação

Encontros virtuais previstos para esta sexta-feira (19) e também para segunda-feira (22) vão esclarecer dúvidas sobre o edital. Os temas que serão abordados são Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Elaboração de Projetos Sociais. O diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, que participou do primeiro evento, pediu apoio e envolvimento de toda a sociedade em ações que contribuam para o avanço dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no mundo.

“Só assim, poderemos ver acontecer as mudanças vitais para a nossa sobrevivência. Se nada for feito, o Brasil só conseguirá alcançar um dos 17 ODS em 2030, o de número 7, que versa sobre energia limpa e acessível. É muito pouco, considerando os imensos desafios sociais e ambientais que temos hoje e que podem se intensificar nos próximos anos, como a pobreza, a fome, a falta de acesso à educação e à saúde de qualidade, as desigualdades sociais, as mudanças do clima, entre outros”, destacou Carlo Pereira.