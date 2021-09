Viva Maria, em alto e bom som há 40 anos

Conheça a potência do programa

O programa Viva Maria, da Empresa Brasil de Comunicação, veiculado pela Rádio Nacional da Amazônia, completa 40 anos nesta terça (14), com uma programação especial. A apresentadora Mara Régia vai conversar, ao vivo, às 17h, com personagens que participaram da trajetória do programa. O evento pode ser conferido pela Rádio Nacional da Amazônia e também pelas redes sociais.

Mulheres entrevistadas dizem que falam mais alto, nessa estação, ao pedir o banco da escola, a carta, as plantas, o trabalho, a união por uma solidariedade, sororidade feminina e cidadã aliançada pelas vozes.

As matérias que a Agência Brasil publica por ocasião do 40º aniversário deste programa de rádio, que é um dos mais premiados do Brasil, incluem algumas dessas histórias. Como das mulheres que voltaram a estudar e que descobrem a poesia, no Pará. Uma delas escreveu mais de 500 poemas.

Da parteira-cantora que viaja a pé pela noite escura, tendo apenas a lua como guia, e ajuda a dar à luz no Acre. Além de trazer crianças ao mundo, inspirada, já compôs mais de 300 músicas.

Como da professora que recomeça a vida no Amapá após um acidente de escalpelamento. Ela recomeça em solidariedade por outras mulheres. Na rádio, em busca do cabelo.

Elas e tantas outras foram conectadas, e que se viram alumiadas pelas informações, em formas de conhecimento, alertas, prevenção... As novidades, há 40 anos, nunca pararam de chegar, seja pelas vozes do rádio ou das próprias consciências. Viva Maria, garantem as entrevistadas, é transformação em alto e bom som.

