Público pode escolher fotos em concurso da Ouvidoria-Geral da União

Está aberta até a próxima terça-feira (26) a votação das melhores fotos do concurso Cidadania em Foco, que tem como objetivo mostrar, por meio de imagens, exemplos de boas e de más práticas na condução dos serviços e políticas públicas.

O Cidadania em Foco é organizado e a coordenado pela Ouvidoria-Geral da União, órgão da Controladoria-Geral da União (CGU), com o apoio da Rede Nacional de Ouvidorias.

De acordo com o Ouvidor-Geral da União, Valmir Gomes Dias, a ideia é fomentar a participação social por meio de registros fotográficos que ilustrem situações positivas ou inadequadas que impactam o dia a dia dos cidadãos. "A fase da votação popular é fundamental para promover o engajamento da sociedade, contribuindo para a reflexão sobre temas que envolvem cidadania, transparência e integridade nas políticas públicas", disse.

Os participantes puderam concorrer em duas categorias: Xi...errou o foco!, que traz imagens em que se pode perceber que serviços e políticas públicas não estão sendo executados de maneira adequada e que, por isso, podem ser questionados pela sociedade; e Mandou bem!, que conta com fotografias de situações em que os serviços atendem às necessidades da população ou até mesmo imagens que ilustrem ações positivas de iniciativa da própria sociedade com a finalidade de melhorar o bem-estar da comunidade.

Interessados poderão votar online e escolher as melhores imagens. As cinco fotografias mais votadas de cada categoria serão as finalistas do concurso, que escolherá 3 fotos vencedoras.