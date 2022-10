Rio inaugura a Casa da Mulher Carioca Elza Soares

A prefeitura do Rio inaugurou hoje (26) a Casa da Mulher Carioca Elza Soares, na Vila Olímpica Mestre André, em Padre Miguel, na zona oeste da capital fluminense. O espaço vai oferecer cursos e oficinas de capacitação gratuitos, além de atendimento psicológico e orientação jurídica para mulheres em situação de violência doméstica.

Esta é a terceira Casa da Mulher Carioca, a segunda na zona oeste. A escolha do local tem como objetivo aumentar a oferta de atendimento na região, que apresenta os maiores números de casos de violência contra a mulher no Rio. Cada unidade atende, em média, 5,6 mil mulheres por mês.

“Queremos que as meninas e mulheres aqui da zona oeste, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil possam atravessar essa jornada com mais felicidade e igualdade. É para isso que fazemos a Casa da Mulher Carioca”, afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Durante o lançamento do espaço, as mulheres contaram com uma série de serviços gratuitos como oficinas de capacitação; emissão de documentos; inscrição em cursos e para vagas de trabalho; além de atendimentos realizados por equipes da Secretaria de Assistência Social.

“Nosso objetivo é atender todas as mulheres do Rio de Janeiro, com o propósito de garantir vida e dignidade para as cariocas. Essa casa também faz o atendimento de mulheres em situação de violência. Teremos ainda cursos, atividades e muita informação para que elas possam realizar aqui os seus sonhos, para que possamos construir um Rio de Janeiro com a cara das mulheres cariocas”, disse a secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade.

O nome da casa é uma homenagem à cantora Elza Soares, nascida e criada em Vila Vintém, Padre Miguel, que morreu em janeiro deste ano. “Além de ter sido uma artista renomada que levou o nome do bairro e da cidade para o mundo, Elza foi uma mulher à frente de seu tempo como feminista e ativista no antirracismo”, diz a prefeitura.

As outras duas Casas da Mulher Carioca são a Casa Tia Doca, em Madureira, e a Casa Dinah Coutinho, em Realengo, inauguradas em 2016. Desde janeiro deste ano, mais de 50 mil mulheres já foram atendidas, informou a secretaria.v