Desfile das Campeãs do carnaval carioca tem ação contra feminicídio

Além das seis escolas de samba com a melhor pontuação, um bloco muito importante vai passar pela Marquês de Sapucaí no Desfile das Campeãs, neste sábado (8). É o bloco da mobilização nacional pelo Feminicídio Zero, que está aproveitando o carnaval carioca e o Dia Internacional da Mulher para conscientizar os foliões sobre a importância do combate à violência de gênero.

Mais de 300 mulheres vão desfilar carregando uma faixa com a mensagem “Feminicídio Zero - Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”. Está prevista a participação da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e de outras ministras e parlamentares.

A campanha também afixou materiais informativos em diversos espaços do Sambódromo, como painéis, cubos de frisa e banheiros. Antes dos desfiles, agentes fizeram um trabalho de conscientização nas quadras das escolas.

"Carnaval é lugar de respeito, de felicidade, de amor, mas principalmente de não assédio, não violência, e não feminicídio", declarou a ministra Cida Gonçalves em um dos vídeos de divulgação da campanha.

A mobilização Feminicídio Zero é uma ação permanente do Ministério das Mulheres, lançada em agosto de 2024. Um dos principais objetivos é ampliar a divulgação da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, que recebe denúncias e oferece informações sobre as leis e serviços de proteção às mulheres. O canal funciona 24 horas por dia, sete dias por semana e está disponível também no WhatsApp pelo número (61) 9610-0180.