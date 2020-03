Consumo de energia no Brasil tem leve alta de 0,4% no início de março,

O consumo de eletricidade no Brasil registrou leve avanço de 0,4% nos primeiros quinze dias de março, na comparação com mesmo período do ano anterior, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) em boletim nesta quinta-feira (19).

Os dados vêm após retração na demanda por energia em janeiro e fevereiro, atribuída principalmente às menores temperaturas. A CCEE destacou, no entanto, que os números são de "período anterior ao agravamento dos impactos causados sobre a economia pela disseminação do Covid-19".

O avanço do coronavírus tem levado empresas a adotar regimes de trabalho remoto, o que, segundo especialistas, deve ter efeitos negativos sobre a demanda por energia no Brasil, como já tem sido registrado em países europeus que impuseram medidas de isolamento social.

"O crescimento apresentado nesta prévia decorre principalmente do efeito do feriado de Carnaval que, em 2019, ocorreu no dia 5 de março", disse a CCEE em nota, destacando que temperaturas amenas também ajudaram a limitar o avanço do consumo.