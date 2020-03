Faturamento da indústria cresce 1,5% em janeiro

O faturamento da indústria apresentou elevação de 1,5% em janeiro deste ano, comparado a dezembro. É o que informa os Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados hoje (12).

Segundo a CNI, o crescimento reverte a queda acumulada no último bimestre de 2019 e reposiciona o indicador em trajetória ascendente. Na comparação com janeiro de 2019, o faturamento apresentou alta de 3,2%.

As horas trabalhadas na produção aumentaram 1% frente a dezembro de 2019, já considerando a correção sazonal, e a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) atingiu 78%, uma alta de 0,4 ponto percentual em comparação com dezembro.

No caso do emprego industrial, houve aumento próximo da estabilidade, de 0,2% em janeiro em relação a dezembro. Em relação a janeiro de 2019, houve queda de 0,3%.

Apesar de ter crescido 0,4% na comparação com dezembro, a massa salarial ficou 2,2% menor que a registrada em janeiro de 2019. Movimento similar pode ser observado no rendimento médio, que variou positivamente em 0,2% em relação a dezembro, mas caiu 1,9% na comparação com o primeiro mês do ano anterior.