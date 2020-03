Piscicultura é incentivada nas comunidades do Médio São Francisco

Cento e dez mil alevinos, 90 mil de tambaqui e 20 mil de tilápia, foram distribuídos para associações comunitárias de quatro municípios do Médio São Francisco da Bahia. Aproximadamente 400 mil famílias foram beneficiadas. As comunidades beneficiadas estão situadas nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Paratinga, Serra do Ramalho e Sítio do Mato.

“A distribuição de alevinos destinados ao cultivo visa ao fortalecimento da atividade da piscicultura no contexto da agricultura familiar do oeste baiano, como alternativa de renda”, disse Rodrigo Souza, técnico da Codevasf no Centro de Xique-Xique.

Os alevinos foram produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique, vinculado à 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), sediada em Bom Jesus da Lapa.

Souza informou que, desde a conclusão do Centro Integrado, em novembro de 2017, um total de 2,2 milhões de alevinos foram distribuídos entre diversas associações da região, sendo 583 mil só este ano.

O técnico da Codevasf disse ainda que novas espécies de alevinos estão sendo produzidas. “Atualmente estão sendo produzidas quatro espécies: duas espécies nativas do São Francisco (curimatã e pacamã) e duas espécies destinadas ao cultivo (tilápia e tambaqui)”.

*Com informações da Codevasf