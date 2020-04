PIB cresce 0,2% no trimestre encerrado em fevereiro, diz FGV

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve uma alta de 0,2% no trimestre terminado em fevereiro, na comparação com o trimestre encerrado em novembro de 2019. O dado é do Monitor do PIB, divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O cálculo se refere ao período anterior ao início da quarentena imposta no país por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Entre os três grandes setores da economia, foram observadas altas de 0,3% nos serviços e de 0,2% na agropecuária. A indústria, por sua vez, teve queda de 0,1%.

Na comparação do trimestre encerrado em fevereiro com o mesmo período do ano anterior, o PIB cresceu 1,1%, com altas de 1,2% nos serviços, 1,9% na agropecuária e 1% na indústria.

No acumulado de 12 meses, o PIB teve alta de 1%. Já no mês , foram observadas altas de 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 0,2% na comparação com janeiro.