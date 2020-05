Petrobras inicia testes em reservatório na área de Forno em Campos

A Petrobras informou hoje (17) que iniciou neste sábado (16) o Teste de Longa Duração na área do Plano de Avaliação de Descoberta de Forno, no Campo de Albacora, no pré-sal da Bacia de Campos. O teste está sendo realizado em um poço a aproximadamente 120 quilômetros da costa fluminense.

Segundo a empresa, o Teste de Longa Duração tem o objetivo de avaliar o comportamento do reservatório em produção e as características do seu petróleo. As informações técnicas coletadas durante a fase de testes subsidiarão o desenvolvimento complementar do campo, que integra o projeto de revitalização de Albacora, do qual a área de Forno faz parte.

“Ter uma reserva nesta área do pré-sal, abaixo do reservatório do pós-sal, é importante porque abre uma perspectiva para o campo e para sua revitalização”, disse, em nota, o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira.

De acordo com a companhia, o Campo de Albacora, na Bacia de Campos, a 184 quilômetros da cidade de Macaé, iniciou sua produção nos reservatórios do pós-sal em 1987. A partir de indícios de óleo na camada pré-sal da concessão, a Petrobras deu início ao Plano de Avaliação de Descoberta na área denominada Forno, onde já foram realizadas atividades de perfuração e sísmica.

O Teste de Longa Duração é uma nova fase do Plano de Avaliação de Descoberta, que prevê a interligação do poço ao FPSO P-31 (navio-plataforma), ancorado em lâmina d’água de aproximadamente 325 metros. Segundo a empresa, essa fase pretende comprovar o potencial produtivo do reservatório, quando a produção terá caráter de teste. A Petrobras é a única operadora do Campo de Albacora.