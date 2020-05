Programa Impressões, da TV Brasil, entrevista Adolfo Sachsida

“Dinheiro para a saúde não vai faltar”, garante o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. Em entrevista ao programa Impressões, da TV Brasil, que vai ao ar no próximo domingo, dia 3 de maio, às 22h30, Sachsida afirmou que esta foi uma determinação do presidente Jair Bolsonaro.



“Salvar vidas é a prioridade número um. A prioridade dois é salvar empregos e empresas”, disse. Sachsida destacou que o Brasil é um dos países que mais está gastando com medidas de saúde e preservação econômicca.



Enquanto países ricos têm dispendido, em média, 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB), o Brasil está investindo 4,1% do valor das riquezas produzidas no território nacional em estratégias de combate aos efeitos da pandemia.



“Nosso planejamento foi desenhado para manter toda a estrutura por três a quatro meses. Se a pandemia persistir, novas medidas vão ser tomadas para não deixar que a base produtiva desapareça”, afirmou.



Na conversa com a jornalista Katiuscia Neri, o secretário de Política Econômica disse que o socorro às empresas já salvou, até o momento, 4,2 milhões de empregos.



“Até o momento, as medidas estão aguentando, mas essa crise tem uma magnitude que é unica na história mundial. Infelizmente vamos ter mais dois meses difíceis pela frente”, alertou.



Apesar de admitir que os impactos do isolamento vão gerar desemprego e queda de renda, Sachsida garantiu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um planejamento claro sobre como retomar a economia após a crise provocada pela covid-19.



“As medidas econômicas [emergenciais] foram desenhadas para preservar vidas, empresas e empregos durante a crise. Mas, para sair da crise definitivamente, vamos ter que voltar à agenda de reformas econômicas”, indicou.



Na receita de recuperação, Sachsida garante que não haverá aumento de impostos. A estratégia será baseada em ferramentas para facilitar a abertura de negócios, baratear o crédito, atacar o excesso de burocracia, além de incluir privatizações, concessões, e o avanço da Lei do Saneamento e melhoria no mercado de capitais.



“Iremos surpreender o mundo com a velocidade de recuperação”, aposta.