Parceria quer agilizar investimento em inovação na área têxtil

Um termo de cooperação, que será assinado hoje (24) entre o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Cetiqt), e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) pode agilizar o investimento em inovação no setor têxtil. A parceria credencia o Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras como unidade da Embrapii, o que aumentará o acesso a recursos por parte de empresas que realizarem projetos de inovação com o instituto do Senai.



A empresa pública financiará até um terço dos projetos de inovação de empresas brasileiras que participarem. Os recursos destinados são dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Educação e da Saúde e podem ser não reembolsáveis, o que reduz o risco dos investimentos.



Nos últimos quatro anos, 127 projetos de pesquisa foram contratados pelo Senai-Cetiqt, cujo instituto de inovação será agora um dos 15 que o Senai credenciou na Embrapii. Os projetos desenvolvidos na área têxtil trabalham em avanços, inclusive no combate à covid-19, com a busca por têxteis funcionais com propriedades antivirais e formulações alternativas de álcool em gel.



O credenciamento do Instituto de Biossintéticos e Fibras foi anunciado em abril, junto com o Instituto de Química Verde, também no Rio de Janeiro, e o Instituto de Materiais Avançados e Nanocompósitos, em São Bernardo do Campo (SP). As três unidades terão acesso a R$ 18,7 milhões para parcerias de pesquisa, desenvolvimento e educação com empresas brasileiras.

Devido ao distanciamento social, a assinatura do termo de cooperação será transmitida às 15h, no canal do Senai Cetiqt no YouTube.