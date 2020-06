Petrobras investiu R$ 116 milhões em ações sustentáveis em 2019

A Petrobras investiu um total de R$ 116 milhões em 2019 em projetos socioambientais, num total de 23 projetos responsáveis pela proteção de 56 espécies da fauna ameaçadas de extinção. O valor é cerca de R$ 29 milhões maior que os recursos destinados em 2018. Os dados estão no Relatório de Sustentabilidade divulgado (10) pela estatal.

Na mensagem inicial do relatório, o presidente da empresa, Roberto Castello Branco, destacou as ações de enfrentamento à pandemia de covid-19.

“Além de doarmos combustíveis, testes para diagnóstico do novo coronavírus e produtos de higiene, contamos com a solidariedade de nossos colaboradores e o apoio de nossa rede de projetos socioambientais para arrecadar fundos e beneficiar as comunidades no entorno de nossas operações. Essas ações reforçam nosso compromisso com a saúde e a segurança de nossos empregados, fornecedores e sociedade em geral.”

Carbono

A empresa destaca as iniciativas para descarbonização das operações, com metas e ações para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) e aumentar a captura de carbono, com seis dos dez compromissos estabelecidos sendo focados em carbono.

“Nesse âmbito, no segmento de E&P [exploração e produção], foi reduzida em mais de 40% a intensidade de carbono nos últimos 10 anos, o que significa menos emissão por barril de óleo equivalente produzido, colocando a Petrobras em segundo lugar entre as grandes empresas do setor que menos emitem no mundo. O relatório apresenta ainda dados de redução da queima de gás natural em flare, reinjeção de CO2 e ganhos de eficiência energética, entre outros.”

A Petrobras apresenta também dados sobre água de reuso, que chegou a 82,2 milhões de metros cúbicos (m³), ou 34,4% da demanda total de água doce da empresa, e gerou economia de R$ 35,8 milhões.