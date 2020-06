Trecho duplicado da BR-101 é liberado ao tráfego em Sergipe

Mais 8 quilômetros da duplicação da BR-101, no estado de Sergipe, foram entregues hoje (29) ao tráfego pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O trecho duplicado vai do km 23,5 ao km 29, e do km 35,5 ao km 38, beneficiando os municípios de Muribeca e Japaratuba.

"Acelerar a duplicação da BR-101, em Sergipe, era uma demanda de todo o estado. Estamos contando com um apoio importante da bancada para cumprir com esse desafio. Hoje deixamos claro que o estado vai poder contar com o governo federal para desenvolver sua infraestrutura”, disse o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas.

As equipes do Dnit concluíram também um desvio no km 3 da BR-101, que permitirá o início das obras de construção do viaduto de acesso à cidade de Propriá, também em Sergipe.

De acordo com o ministério, de dezembro de 2019 até agora, somente em Sergipe, as equipes do Dnit já liberam ao tráfego de veículos 45 quilômetros de duplicação da BR-101, assegurando conforto e segurança em uma importante rota do turismo brasileiro.

*Com informações do Dnit