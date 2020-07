Plataforma facilita contato entre consumidor e produtor rural no DF

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) lançou uma plataforma para facilitar o contato entre consumidores e produtores rurais. Chamada de Põe na Cesta , a iniciativa é voltada para produtores atendidos pela empresa.

Agroindústrias, produtores de hortaliças, pecuaristas e artesãos rurais podem fazer seu cadastro no site e incluir informações de contato, de produtos, fotos e endereços de mídias sociais. Os consumidores podem fazer a pesquisa por produtor, por produto, por comunidade, categoria do produto e variedade. A negociação é feita diretamente com o produtor.

A plataforma facilita localizar produtores mais próximos da sua residência, restaurante, mercado, contribuindo para acesso a alimentos frescos e locais.

Além dos produtos que já estão cadastrados no Põe na Cesta, novos podem ser incluídos por meio de uma solicitação do produtor dentro da plataforma. O pedido será avaliado por uma equipe da Emater-DF.

Para usar a plataforma, não é necessário instalar nenhum programa no computador, tablet ou celular. Basta acessar diretamente a plataforma.