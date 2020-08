ANP retoma hoje 75º Leilão de Biodiesel

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retoma hoje (20), no Rio de Janeiro, a Etapa 3 do 75º Leilão de Biodiesel (L75), conforme novo cronograma publicado na página dos leilões. A etapa havia sido suspensa no último dia 18 por força de decisão judicial, revertida após recurso da ANP. www.anp.gov.br/distribuicao-e-revenda/leiloes-de-biodiesel/leiloes-de-biodiesel-interna/leiloes-com-entregas-em-2020

De acordo com a ANP, na Etapa 3 é realizada a seleção de ofertas, ou seja, o momento em que as distribuidoras começam a comprar o biodiesel ofertado pelos produtores nas etapas anteriores.

No leilão, será considerado o percentual de 10% de mistura de biodiesel ao óleo diesel, de acordo com a redução excepcional e temporária realizada pela ANP para o período de 1º de setembro a 31 de outubro.

Segundo a agência, a medida foi necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional, uma vez que a oferta de biodiesel para o período citado poderia não ser suficiente para atender à mistura de 12% ao diesel, que vem sendo bastante consumido, apesar da atual situação de pandemia de covid-19.