Confiança de lojistas em São Paulo aumenta 22,4% em agosto

O índice de confiança do empresário do comércio no estado de São Paulo atingiu 111,2 pontos em agosto, resultado 22,4% superior ao registrado no mês anterior. O índice varia de zero a 200 pontos, e acima de 100 significa otimismo. Os dados, divulgados hoje (24), são da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).

Segundo o economista e responsável pela pesquisa, Allan Silva de Carvalho, os números são resultado da reabertura do comércio e a previsão de mais medidas de flexibilização. “A manutenção, e mais recentemente uma maior flexibilização das medidas de funcionamento do comércio, fez com que os empresários ficassem mais otimistas com as vendas e encomendas futuras”, disse.

Apesar da elevação do otimismo em agosto, o índice, se comparado ao mesmo mês de 2019, está 10,5% menor.

O índice futuro, calculado com base nas expectativas dos empresários em relação às suas vendas e encomendas em um horizonte de três meses, apresentou alta de 17,3% na comparação com julho, chegando a 134 pontos. No entanto, o valor ainda se encontra 12,9% abaixo do registrado em agosto de 2019.