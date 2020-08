SP: Desempregados poderão se candidatar a vagas com auxílio de R$ 330

Os paulistas com mais de 17 anos que estiverem desempregados há um ano e que residam no estado há, pelo menos, dois anos, poderão se candidatar a uma vaga de auxílio-desemprego do programa Emprego e Renda.

Serão oferecidas 10 mil vagas. Os participantes vão receber auxílio mensal de R$ 330. O bolsista permanece no programa por até nove meses, com jornada de atividades de seis horas diárias, durante quatro dias da semana. No quinto dia ele terá que frequentar um curso de qualificação profissional ou de alfabetização. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

O objetivo do programa, segundo o governo paulista, é reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus entre a população carente de todo o estado.

As oportunidades oferecidas são nas áreas de zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos municipais. Além do auxílio, o beneficiado terá seguro contra acidentes pessoais.

As inscrições já estão disponíveis e serão feitas em locais definidos pelas prefeituras. A relação completa dos endereços pode ser consultada pelo site www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br.

Estudo

Estudo elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) aponta que o Plano São Paulo preservou 318 mil empregos no estado desde o início de junho. O Plano São Paulo é um plano de enfrentamento ao novo coronavírus e de retomada gradual da atividade econômica. Ele começou a ser implementado no estado no início de junho.

Segundo o levantamento, esses 318 mil empregos preservados pelo Plano São Paulo estão, em sua maioria, entre os trabalhadores formais. A maior parte desses empregos preservados (303 mil deles) estão concentrados em atividades de serviço.