Índice de confiança do agronegócio da Fiesp fecha 2º trimestre em alta

O Índice de Confiança do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), divulgado hoje (13), fechou o segundo trimestre de 2020 em 111,7 pontos (acima de 100 pontos o índice indica otimismo), uma alta de 11,3% em relação ao primeiro trimestre do ano.

De acordo com a Fiesp, o resultado mostra que o ânimo perdido no início do ano, em razão da pandemia de covid-19, está em processo de recuperação. Segundo a metodologia do índice, resultados abaixo dos 100 pontos indicam pessimismo do setor.

Segundo o diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp, Roberto Betancourt, já há sinais de retomada das atividades e de relativa estabilidade no mercado financeiro.

“Os efeitos positivos da desvalorização cambial sobre os preços agrícolas e a perspectiva de que em breve haverá uma ou mais vacinas eficazes para o novo coronavírus melhoraram substancialmente as expectativas para o curto e médio prazos, especialmente por parte das indústrias”, destacou.