Indústria paulista registra aumento de 16,8% nas vendas em julho

A indústria paulista registrou aumento de 16,8% nas vendas reais em julho na comparação com o mês anterior, segundo Levantamento de Conjuntura divulgado hoje (31) pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Segundo os dados, as horas trabalhadas cresceram 11,3% e o nível de utilização da capacidade instalada atingiu 73,9%, crescendo 4,9 pontos percentuais ante o mês de junho. Os salários tiveram alta de 4,1% na passagem de junho para julho.

“Os resultados do levantamento de conjuntura do mês de junho e julho reforçam que a indústria paulista está em firme recuperação e que o pior ficou para trás”, dizem Fiesp e o Ciesp.

Sensor

O item mercado atingiu 53,1 pontos, índice que indica aquecimento contínuo. Segundo as percepções dos industriais as vendas continuam positivas, apesar de o sensor ter registrado 51,9 pontos, número abaixo de julho, mas mesmo assim acima de 50.

Os níveis de estoque registraram 48,9 pontos, acumulando aumento de 8,8 pontos em relação ao mês de abril deste ano, quando marcava 40,1 pontos. Apesar do progresso, os estoques ainda continuam acima do desejado.

O indicador de emprego fechou em 47,7 pontos em agosto, ante os 49,8 pontos do mês de julho. Como o resultado está abaixo dos 50 pontos, índice pode indicar uma possível diminuição dos empregos no período.

O componente investimentos apresentou a variação mais forte no mês. O cálculo passou de 39,7 pontos em julho para 44,6 pontos em agosto. Como o indicador continua abaixo dos 50 pontos, há expectativa de redução dos investimentos, ainda que em menor ritmo.