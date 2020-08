Petrobras realiza pré-pagamento de linhas de crédito compromissadas

A Petrobras realizou, nesta terça-feira (25), o pré-pagamento parcial de suas linhas de crédito compromissadas, chamadas de revolving credit lines, no total de US$ 2,1 bilhões. A informação foi divulgada, em nota, pela assessoria da estatal.

De acordo com a Petrobras, com esse pré-pagamento, a companhia dispõe atualmente para novos saques nas linhas compromissadas denominadas em dólares, de US$ 5,6 bilhões, e de R$ 4 bilhões, nas linhas em reais.

A operação permitirá, segundo a Petrobras, maior eficiência na gestão do caixa, em linha com a estratégia de otimização do capital da companhia.