Procon de SP inaugura 1º posto de atendimento em delegacia de polícia

A Fundação Procon de São Paulo inaugura hoje (25) o primeiro posto de atendimento e orientação ao consumidor em uma delegacia de polícia na capital paulista. A partir das 10h, será possível ser atendido pelo órgão no 8º Distrito Policial, na Rua Sapucaia, 206, no bairro do Brás, região com grande concentração de consumidores. A ação é uma parceria do Procon com a Secretaria de Segurança Pública do estado.

Segundo o Procon, apesar da prestação de serviços por meio da internet estar cada vez mais frequente, parte do público ainda necessita de atendimento presencial. Atualmente, 40% das demandas registradas são dessa natureza, principalmente realizadas por idosos e pessoas com deficiência.

“O consumidor procura o Procon com uma demanda, que apesar de ser de competência da instituição, contém indícios de crime contra o consumo. Assim, torna-se essencial o compartilhamento de dados e informações entre ambos, bem como uma aliança estratégico-operacional, a qual será facilitada com a aproximação física entres os mesmos”, destacou o secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.

Para ser atendido nesse posto, o consumidor deverá fazer agendamento prévio no Portal AgendaSP.