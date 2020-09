Procon SP notifica 331 estabelecimentos suspeitos de abuso de preço

O Procon São Paulo notificou 331 estabelecimentos comerciais suspeitos de praticar abusos de preço e solicitou que apresentem notas fiscais de compra e venda de itens da cesta básica. O objetivo do órgão é apurar eventual aumento injustificado dos valores cobrados. Os dados, divulgados hoje (24), são referentes a ação do Procon de 14 a 22 de setembro.

A operação, sem data para acabar, está averiguando principalmente o preço do pacote de 5 quilos (kg) de arroz, do óleo de soja na embalagem de 900 miligramas (ml) e de carnes vermelhas (patinho, coxão mole, coxão duro e contrafilé).

Segundo o Procon, até o momento, os maiores preços encontrados na capital foram: R$ 27,90, do arroz tipo 1 (pacote de 5kg); R$ 7,73 no óleo de soja (900ml); e nas carnes, R$ 47,69 o quilo do patinho; R$ 55,61, coxão mole; R$ 53,11, coxão duro e R$ 64,99, o contrafilé. Em cidades do interior, os maiores preços foram: R$ 34,90 no arroz tipo 1 e R$ 8,59 no óleo de soja.

Caso seja identificado aumento desproporcional nos valores, as empresas responderão a processo administrativo. Para denunciar preços abusivos, o consumidor pode utilizar o site do Procon (www.procon.sp.gov.br), ou as redes sociais, marcando @proconsp no Twitter, indicando o endereço ou site do estabelecimento.