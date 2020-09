São Paulo tem mais de 22 mil novas empresas abertas em agosto

O número de empresas abertas no estado de São Paulo em agosto chegou a 22.825, de acordo com a Junta Comercial, responsável pelo registro de novos CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).

Segundo o órgão, este é o recorde histórico de novas empresas e a maior marca alcançada desde 1998. É a quarta alta seguida no total de abertura de empresas em São Paulo desde abril, quando houve desaceleração por conta da pandemia da covid-19. O total é o maior do ano e supera o do mês de julho, quando houve 21.788 registros.

“Este é o resultado do empenho de todos os setores na retomada econômica. Estamos focados em gerar empregos e facilitar a criação de novos negócios. São essas iniciativas que visam estimular novos empreendedores e a economia”, destacou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patricia Ellen.

Segundo a Junta Comercial, desde o dia 25 de agosto o órgão dispensou o pagamento da tarifa para abertura de novas empresas no estado como parte do plano de retomada econômica para impulsionar o empreendedorismo e estimular a economia, atenuando os impactos na geração de emprego e renda decorrentes da pandemia do coronavírus. A medida vale até o dia 23 de outubro.

“Os números são macros e positivos, pois refletem a força do estado de São Paulo em se reinventar para contornar as mazelas causadas pela pandemia. Isso denota a resiliência e força do empreendedorismo paulista para se reerguer mesmo diante do cenário qual estamos vivendo”, disse o presidente da Junta Comercial, Walter Ihoshi.