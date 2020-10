Poço do Campo de Búzios no pré-sal da Bacia de Santos bate recorde

O poço 7-BUZ-10-RJS do Campo de Búzios, localizado na área do pré-sal da Bacia de Santos, registrou recorde em volume produzido de petróleo e gás natural em setembro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram produzidos cerca de 69,6 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia, maior volume registrado por um único poço em toda a série histórica.

De acordo com a ANP, no mês passado, a produção nacional dos 273 campos em operação no país atingiu 3,695 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,907 milhões de barris/dia de petróleo e 125,255 milhões de metros cúbicos de gás natural.

Do total, o estado do Rio de Janeiro participou com 2,922 milhões de boe, dos quais 2,389 milhões de barris/dia foram de petróleo e 84,793 milhões foram de metros cúbicos de gás natural. Com 37 produtores, o Rio de Janeiro lidera o ranking nacional.