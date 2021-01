Ministério abre edital para doação de chips para Censo 2021

Adiado para este ano por causa da pandemia de covid-19, o Censo Demográfico de 2021 está disponível para receber equipamentos de pessoas físicas e de empresas. A Central de Compras do Ministério da Economia abriu edital para doações ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Central de Compras receberá chips de celular (SIM-cards) de triplo corte e minimodems com chip. Os SIM-cards serão usados nos dispositivos móveis de coleta de dados do IBGE. Os minimodems serão usados na transmissão dos dados, para permitir a comunicação entre um celular e um telefone fixo.

Os objetos das doações serão distribuídos ao IBGE para uso em todo o país. As propostas poderão ser enviadas até as 18h do próximo dia 19, pelo e-mail ou pelo protocolo eletrônico do Ministério da Economia.

O edital de chamamento público e outras informações sobre o processo podem ser consultados no portal da Central de Compras.