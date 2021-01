Volume de negócios com criptomoedas atinge recorde, diz estudo

Os volumes de negócios em grandes bolsas de criptomoedas atingiram um recorde diário de 68,3 bilhões de dólares na segunda-feira (04), segundo levantamento divulgado hoje (05) pela CryptoCompare, empresa especializada no mercado digital de criptomoedas. Os volumes em 2020 foram de 13,1 bilhões.

O volume tem sido impulsionado pelo forte "rali do bitcoin", que no domingo atingiu recorde de 34.800 dólares, ampliando um rali que fez a moeda quadruplicar de valor no ano passado. Na segunda-feira, a moeda digital teve forte queda antes de recuperar perda em meio à volatilidade em mercados altamente alavancados.

Nesta terça-feira a criptomoeda era negociada a 32.180 dólares, em alta de 0,4%.

Investidores institucionais avaliam que o bitcoin pode atuar como uma proteção contra inflação em meio à farta liquidez distribuída por bancos centrais e governos que tentam se recuperar da pandemia de covid-19.