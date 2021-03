Dólar fecha dia em leve alta, mas tem forte queda na semana

O dólar teve leve alta ante o real nesta sexta-feira (12), num dia de força da moeda norte-americana no exterior e ao fim de uma semana de fortes oscilações no câmbio. A moeda no mercado à vista subiu 0,33% nesta sexta, para 5,5594 reais na venda.

A aprovação da PEC Emergencial pelas Câmara e pelo Senado foi determinante para o alívio na taxa de câmbio, bem como a forte atuação do Banco Central.

Apesar da alta desta sexta-feira, o dólar acumulou na semana a maior queda em mais de três meses. A moeda norte-americana acumulou baixa de 2,19%, a maior desde a semana encerrada em 4 de dezembro passado (-3,77%).

O dólar acumula baixa de 0,77% em março, mas ainda sobe 7,09% em 2021.

Bolsa

O Ibovespa caiu 0,72%, fechando o dia a 114.160,40 pontos e acumulando perda de 0,9% na semana. Em março, a bolsa registra alta de 3,75%, porém no ano, a queda é de 4,08%.

Contribuiu positivamente para o resultado desta sexta-feira a aprovação da PEC Emergencial. No exterior, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos acalmaram, com dados corroborando alívio nas preocupações com a inflação, o que respaldou o apetite a risco, beneficiando a bolsa brasileira.

* Com informações da Agência Reuters