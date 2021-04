Caixa atualiza informações sobre auxílio emergencial

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou na tarde de hoje (9) sobre o pagamento das parcelas no novo auxílio emergencial e atualizou informações sobre o processo de pagamento.

Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em fevereiro

Trabalhadores informais nascidos em fevereiro começam a receber hoje (9) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.

Presidente da Caixa pede uso de canais digitais para reduzir filas

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pediu na última terça-feira (6) que os beneficiários que vão receber a nova rodada do auxílio emergencial deem prioridade aos canais digitais. Segundo ele, o uso do aplicativo Caixa Tem para movimentar o benefício é essencial para reduzir as filas nas agências em um momento de agravamento da pandemia de covid-19.

