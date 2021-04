Dólar fecha em leve alta com expectativas sobre reunião do Fed

Num dia de mercado internacional retraído, o dólar fechou com leve alta depois de operar em baixa durante quase toda a sessão. A bolsa de valores registrou a primeira queda depois de duas altas e voltou a ficar abaixo dos 120 mil pontos.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (27) vendido a R$ 5,461, com alta de R$ 0,013 (+0,27%). A cotação chegou a cair para R$ 5,41 na mínima do dia, por volta das 14h15, mas voltou a subir perto do fim das negociações.

O mercado de ações teve um dia de pessimismo. O índice Ibovespa, da B3, fechou esta terça aos 119.388 pontos, com queda de 1%. O indicador chegou a registrar leve alta durante a manhã, mas consolidou a tendência de baixa ao longo da tarde.

As negociações foram afetadas pelas expectativas em torno da reunião do Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano, que começou hoje e termina amanhã (28). Depois de dias de alívio no mercado internacional, voltaram os temores de que a autoridade monetária dos Estados Unidos aumente os juros antes do previsto por causa da recuperação da maior economia do planeta num cenário de vacinação em massa.

Com as expectativas, os juros dos títulos de dez anos do Tesouro norte-americano, considerados os investimentos mais seguros do mundo, voltaram a subir. Taxas mais altas em países desenvolvidos estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil, pressionando o dólar e a bolsa. Hoje, a moeda norte-americana subiu contra as principais divisas de mercados emergentes.

* Com informações da Reuters