Dólar tem pequena alta e sobe para R$ 5,33 com piora externa

Em um dia de tensões no mercado internacional e doméstico, o dólar fechou com pequena alta, depois de iniciar o dia em queda. A bolsa de valores não conseguiu manter a alta de ontem (24) e caiu, sem conseguir alcançar o recorde histórico registrado em janeiro.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (25) vendido a R$ 5,337, com alta de R$ 0,012 (0,23%). A moeda chegou a cair para R$ 5,29 na mínima do dia, por volta das 9h30, mas passou a subir após a abertura dos negócios nos Estados Unidos, até fechar próxima da máxima da sessão.

No mercado de ações, o dia também foi marcado pela reversão de expectativas. O índice Ibovespa da B3 iniciou o dia em alta, mas reverteu o movimento ainda durante a manhã e encerrou o dia aos 122.988 pontos, com recuo de 0,84%.

Em todo o planeta, o mercado financeiro teve um dia de turbulências. A divulgação da inflação nos Estados Unidos, prevista para o fim desta semana, aumenta a volatilidade do mercado da maior economia do planeta. Caso a inflação venha mais alta que o esperado, aumentam as apostas de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) elevará os juros básicos no primeiro semestre de 2022. Taxas mais altas em economias avançadas pressionam o dólar e a bolsa em países emergentes, como o Brasil.

No mercado interno, as tensões aumentaram após a renúncia de José Maurício Pereira Coelho do comando da Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil. As ações do banco caíram 1,34%, intensificando a queda no Ibovespa nas horas finais de negociação. Paralelamente, a realização de lucros, quando os investidores vendem papéis para embolsar ganhos recentes, influenciou o comportamento do Ibovespa, após a forte alta de ontem.

* Com informações da Reuters