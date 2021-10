BC: consórcios terão política de relacionamento com clientes

O Banco Central (BC) aprovou hoje (14) novas regras para o relacionamento entre administradoras de consórcio e clientes. Na Resolução aprovada, as administradoras de consórcio serão obrigadas a elaborar e implementar política institucional de relacionamento com clientes e usuários. Essa política deverá estar baseada nos princípios de ética, responsabilidade, transparência e diligência.

Além disso, a nova regulamentação consolida outras regras de transparência já exigidas para esses segmentos. Tendo em conta as novas exigências, a norma entrará em vigor em 1º de outubro de 2022. Segundo o BC, “tempo necessário para que sejam implementadas”.

Com isso, todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central passam a ser sujeitas às mesmas exigências relativas ao relacionamento com clientes e usuários. “Busca-se com isso, aprimorar essa relação, alinhando os interesses das instituições aos de seus clientes”, afirmou o BC.