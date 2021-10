Indicador de investimentos do Ipea tem alta de 0,1% em agosto

O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que mostra os investimentos no país, cresceu 0,1% na passagem de julho para agosto deste ano. A taxa de crescimento é inferior à observada na passagem de junho para julho (2,2%). O dado foi divulgado hoje (29) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O indicador teve altas de 4,4% no trimestre encerrado em agosto, de 28,9% na comparação com agosto de 2020 e de 19,6% no período de 12 meses.

Na passagem de julho para agosto, houve altas nos investimentos na construção civil (0,3%), em máquinas e equipamentos importados (16,4%) e em outros segmentos (0,6%). No entanto, houve uma queda de 0,7% em máquinas e equipamentos nacionais.