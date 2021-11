ANP divulga lista de habilitados para licitação de volumes excedentes

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou hoje (4) a relação das oito empresas habilitadas para a Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa, marcada para o dia 17 de dezembro.

As inscrições foram aprovadas ontem (3), em reunião da Comissão Especial de Licitação. Participam da rodada a Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda.; Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda.; Enauta Energia S.A.; Equinor Brasil Energia Ltda.; Exxonmobil Exploração Brasil Ltda.; Petrogal Brasil S.A.; Petronas Petróleo Brasil Ltda.; e Totalenergies E&P Brasil Ltda.

A Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa irá ofertar as áreas de Sépia e Atapu, na região do pré-sal na Bacia de Santos, com a participação obrigatória da Petrobras como operadora, com 30% para ambas as áreas.

A habilitação é obrigatória e individual para cada interessado, mesmo para aqueles que pretendam apresentar oferta mediante consórcio. Cumpridas as exigências estabelecidas no edital, e tendo sido a habilitação julgada e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, as empresas poderão apresentar ofertas para as áreas, em conformidade com as regras da rodada.