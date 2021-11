Seminário que incentiva negócios criativos termina hoje no Rio

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), evento online, que discute a economia dos setores cultural e criativo, terminará hoje (19). A programação, que começa às 10h e se estende até as 21h, terá discussões sobre temas como programas de incentivo e apoio ao empreendedorismo, inovação dos museus, eventos online e tendências profissionais do mercado.

Também está prevista mais uma rodada de negócios com 115 empreendedores de nove segmentos selecionados e 80 compradores convidados. Essa é a segunda edição do evento, que, em 2018, no primeiro ano, gerou R$ 30 milhões em negócios, segundo o escritório brasileiro Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), que organiza a promoção junto com a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Segundo o secretário especial da Cultura, Mario Frias, a iniciativa ganha uma importância especial neste momento, já que o setor cultural foi fortemente atingido pela pandemia e agora está sendo gradualmente retomado.

Renda e emprego

“A cultura gera renda e emprego e contribui para o desenvolvimento do nosso país. No que tange à geração do emprego e ao impacto no Produto Interno Bruto, as atividades culturais superam hoje, no Brasil, as indústrias têxtil e de eletroeletrônicos. A cultura é o motor da economia. Por isso, é necessário ampliar as fontes de financiamento público e privado, as produções e a circulação de bens e serviços culturais brasileiros”, disse o secretário em vídeo na abertura da promoção, no último dia 17.

Segundo ele, o MICBR é uma plataforma importante para conectar e impulsionar, no Brasil e no exterior, negócios criativos brasileiros como cinema, jogos eletrônicos, música, literatura e teatro, entre outros. A programação de hoje e dos dias anteriores pode ser conferida no canal do escritório brasileiro da OEI.