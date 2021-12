Dólar cai para R$ 5,67 com intervenções do Banco Central

Num dia de intervenções do Banco Central (BC), o dólar caiu pela primeira vez após cinco altas seguidas, voltando a ficar abaixo de R$ 5,70. Beneficiada pela valorização das commodities (bens primários com cotação internacional), a bolsa de valores subiu pelo segundo dia consecutivo.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (16) vendido a R$ 5,679, com recuo de R$ 0,029 (-0,51%). A cotação chegou a R$ 5,72 na máxima do dia, por volta das 12h30, mas recuou após o Banco Central vender US$ 830 milhões das reservas internacionais.

Com a ação do BC, o real passou a acompanhar as principais moedas internacionais, que se valorizaram diante do dólar. Isso ocorreu no dia seguinte ao anúncio de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) pretende aumentar os juros básicos norte-americanos três vezes em 2022.

No mercado de ações, a bolsa subiu, impulsionada pelas commodities. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 108.326 pontos, com alta de 0,83%. Produtos de empresas dos setores de minério de ferro e de petróleo puxaram a alta na bolsa brasileira. O otimismo com a economia chinesa está voltando após o governo local intervir para amenizar os impactos do colapso de empresas do setor imobiliário. O país asiático é o principal consumidor das commodities brasileiras.

* Com informações da Reuters