Dólar tem pequena queda em dia de intervenção do Banco Central

Um dia depois de atingir o maior valor desde março, o dólar fechou com pequena queda, influenciado pelo baixo volume de negociações e pela intervenção do Banco Central (BC) no câmbio. A bolsa de valores subiu após dois dias de perdas, mas não conseguiu acompanhar a recuperação dos mercados no exterior.



O dólar comercial encerrou esta terça-feira (21) vendido a R$ 5,739, com leve recuo de 0,07%. A cotação chegou a R$ 5,76 na máxima do dia, por volta das 14h30, mas desacelerou perto do fim das negociações, até fechar próxima da estabilidade.



De manhã, o BC vendeu US$ 500 milhões das reservas internacionais. Nos últimos dias, a autoridade monetária tem feito intervenções no mercado para suprir a demanda de dólares por empresas que remetem lucros ao exterior perto do fim do ano. A divisa acumula alta de 1,82% em dezembro e de 10,6% em 2021.



No mercado de ações, o dia foi marcado pela recuperação. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 105.500 pontos, com alta de 0,46%. O indicador aproximou-se dos 106 mil pontos no início das negociações, mas perdeu força durante o dia.



A bolsa de valores foi beneficiada por ações de mineradoras, que subiram com a alta do preço do minério de ferro no mercado internacional. Também contribuiu para a valorização do Ibovespa o fechamento de um acordo de fusão de uma subsidiária da produtora de aviões Embraer com uma companhia no exterior. Os papéis da empresa aeronáutica dispararam 16% após o anúncio.



*Com informações da Reuters