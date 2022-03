Ministro da Economia nomeia novo presidente do Ipea

O subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia, Erik Figueiredo, assumirá a presidência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ele substituirá Carlos von Doellinger, que comandava o órgão desde janeiro de 2019.

Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, o novo presidente do Ipea é bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Figueiredo tem doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-doutorado na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos.

A troca faz parte de um processo de reestruturação do ministério. Nos próximos meses, a pasta pretende criar uma secretaria especial liderada por Adolfo Sachsida, atualmente assessor especial para Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes. Até o início de fevereiro, Figueiredo era subordinado a Sachsida na Secretaria de Política Econômica.