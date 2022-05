Em SP, escolas técnicas prorrogam consultoria sobre Imposto de Renda

Estudantes e professores de escolas técnicas (Etecs) e faculdades de tecnologia (Fatecs) do estado de São Paulo que estão prestando consultoria à população para auxiliar na realização da declaração do Imposto de Renda de 2022 estenderam o serviço, após a prorrogação da entrega da declaração para o dia 31 de maio.

Os atendimentos são oferecidos gratuitamente, de forma presencial e remota, na capital e nas regiões administrativas de São José do Rio Preto, Metropolitana de São Paulo, Central e Campinas. Algumas unidades solicitam contrapartidas, como doação de alimentos, que serão distribuídas a instituições beneficentes. Em outras, é necessário agendar previamente o serviço em razão do número limitado de vagas – confira abaixo a relação de unidades, datas e horários.

Para ser atendido, basta apresentar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2021, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a declaração podem ser obtidas no site da Receita Federal.

A relação atualizada das Etecs e Fatecs que oferecem o serviço pode ser verificada no site do Centro Paula Souza.