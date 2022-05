Exposição aproximará startups agrícolas de investidores privados

Empresas no formato startups que atuam no setor agrícola podem participar do Expocitros Tech Mapa Conecta, promoção que pretende aproximar iniciativas inovadoras com investidores privados para o desenvolvimento de soluções tecnológicas na cadeia produtiva da citricultura, que é a cultura de frutas cítricas, especialmente laranja e limão.

O setor tenciona encontrar alternativas e tecnologias digitais e de comunicação voltadas à informação e promoção do consumo de frutas e sucos, o desenvolvimento de ferramentas de inteligência digital para gestão de pomares e estratégias de avaliação da qualidade e colheita da fruta que aumentem a eficiência da produção no campo.

Também são incluídos temas como o desenvolvimento de bioinsumos para o suprimento de nutrientes e melhoria na qualidade da produção das frutas, proteção das plantas contra pragas e outros fatores climáticos e físicos, redução de açúcar em suco e desenvolvimento de Upcycling Products na indústria do suco de laranja. Esse termo designa um processo de reciclagem em que produtos ou subprodutos da cadeia industrial são reaproveitados em novos produtos de melhor valor.

Inscrições gratuitas

Segundo o Ministério da Agricultura, a inscrição é gratuita, e pode ser feita até o dia próximo. As startups pré-selecionadas ão um espaço gratuito, compartilhado no lounge da 47ª Expocitros, e as três finalistas serão contempladas com prêmio em dinheiro.

O Expocitros Tech Mapa terá formato virtual e faz parte da programação do 47ª Expocitros e 43ª Semana da Citricultura, de 6 a , em Cordeirópolis (SP). Iniciativa do Ministério da Agricultura, o evento é realizado em parceria com o Centro de Citricultura Sylvio Moreira, o Instituto Agronômico (IAC), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a FB Group, além de colaboração da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag) e do FoodTech Hub Latam.