São Paulo abre nesta segunda-feira quinto fórum global do agronegócio

Começou hoje (25), na capital paulista, a quinta edição do Global Agribusiness Forum (GAF), que é um dos principais encontros de agronegócios do mundo. Realizado a cada dois anos, a edição de 2022 do evento integra os esforços do agronegócio para superar o desafio de alimentar a população global nas próximas décadas. O 5º GAF tem como tema Segurança Alimentar, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade, a ser abordado por palestrantes nacionais e internacionais.

O evento dura dois dias, com mais de 100 palestrantes que vão falar sobre o desafio de alimentar o mundo e a perspectiva global até 2050; biotecnologia, segurança alimentar e sustentabilidade; economia circular e redução de resíduos alimentares; o desafio da produção sustentável em uma época de conflito; e o futuro do comércio mundial.

Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do setor. "O agro nos dá segurança alimentar, bem como para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo", disse o presidente.

O GAF é realizado em conjunto por várias entidades, entre as quais, a Sociedade Rural Brasileira; a Associação dos Produtores de Milho do Brasil; a Aliança Internacional do Milho; a Associação dos Criadores de Gado Zebu; a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados; o Fórum Nacional Sucroenergético, a União Nacional do Etanol de Milho, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Datrago Consultoria.

A programação completa pode ser consultada no site do fórum.