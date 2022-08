Parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil começa a ser paga amanhã

O Auxílio Brasil - principal programa de distribuição de renda do governo federal - passará a pagar parcelas mínimas de R$ 600 para as famílias cadastradas no programa, informou o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Bento informou que o governo também ampliou o valor do auxílio gás, que passa a pagar parcelas que equivalem a 100% do valor do botijão de gás natural no Brasil - de cerca de R$ 110. A previsão é que 5 milhões de famílias recebam o benefício em agosto.

“Estamos vindo em uma crescente. Só neste ano, em 2022, já havíamos colocado mais de 5 milhões de famílias na folha de pagamento. Zeramos a fila logo no início do ano. O programa é dinâmico”, disse o ministro.

O valor de R$ 600 é o piso do programa Auxílio Brasil, e será pago a absolutamente todas as famílias que tiveram cadastro aprovado e que estão com as informações em dia no CadÚnico, informou Ronaldo Vieira Bento.

Outra novidade é o acesso a linhas de crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Conforme adiantou o ministro da Cidadania, uma portaria será editada em breve com as regras básicas para a oferta. Os prazos, juros, valores e detalhes ainda não foram revelados pela pasta.

“Estamos fazendo com que todas essas famílias [que recebem o Auxílio Brasil] tenham acesso a essa parte de crédito que o mercado formal traz para a população”, complementou Vieira Bento.

Assista à entrevista: