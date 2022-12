Vendas do Tesouro Direto superam resgates em R$ 805 milhões

As operações de investimentos em títulos do Tesouro Direto atingiram R$ 3,59 bilhões em novembro deste ano. No mesmo mês, os resgates foram de R$ 2,79 bilhões. Assim, a emissão líquida dos títulos atingiu R$ 805 milhões. Os números foram divulgados hoje (26), em Brasília, pelo Tesouro Nacional.

No período, o Tesouro Selic foi o título mais procurado por investidores, totalizando R$ 1,84 bilhão e representando 51,3% das vendas. Os investimentos em títulos indexados à inflação, como Tesouro IPCA e Tesouro IPCA+, representaram 32% das vendas (R$ 1,15 bilhão).

Títulos pré-fixados e com juros semestrais significaram 16,7% das vendas, totalizando R$ 599,3 milhões.

Resgates

No caso dos resgates de títulos, 60,9% (R$ 1,63 bilhão) foram de títulos indexados à taxa Selic. Ainda de acordo com o levantamento, o total de investidores ativos no Tesouro Direto atingiu 2.109.570, aumento de 7.257 pessoas no mês.