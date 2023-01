Curso vai capacitar 150 empresas paulistas para exportações

O governo paulista vai selecionar 150 empresas do estado que queiram aprender a exportar ou aumentar a venda internacional de seus produtos. As inscrições para participar do curso Exporta SP estão abertas até o dia 10 de fevereiro. Podem participar produtores rurais, micro, pequenas, médias empresas e startups. O treinamento terá início em março e será totalmente online.

De acordo com a InvestSP, agência de promoção de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais de 700 já foram treinadas em edições anteriores. Uma em cada cinco empresas que participam do curso consegue vender para o exterior durante o treinamento. Após o término da capacitação, as empresas recebem suporte da agência por dois anos.

Uma das etapas do treinamento é a mentoria, momento em que os empresários são atendidos individualmente para discutir um plano de exportações e as necessidades de cada negócio. São quatro reuniões durante o treinamento.

A formação conta com especialistas em comércio exterior da Fundação Instituto de Administração (FIA), que vão abordar aspectos como “implementação de ações de formação de preços, adequação de produtos e serviços, inteligência comercial e planos de marketing e vendas”.